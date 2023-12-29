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Перспективы выдвижения Сергея Малинковича в президенты оценили в АКЗС

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Перспективы выдвижения Сергея Малинковича в президенты оценили в АКЗС

Сергей Малинкович Фото: Олег Укладов

Представители других левых фракций настроены весьма скептически. А вот соратники Малинковича по партии, похоже, уверены в своем кандидате

28 декабря “Коммунисты России” объявили о решении принять участие в президентских выборах 2024 года. При этом представлять партию предстоит не кому-нибудь, а депутату АКЗС и непосредственно председателю ЦК комроссов Сергею Малинковичу, известного как в Алтайском крае, так и в стране своими не всегда однозначными высказываниями. Что об инициативе думают однопартийцы и коллеги политика по краевому парламенту узнавал корреспондент “Толка”.

“Энергичен и креативен”

Соратник Малинковича по партии, депутат АКЗС Сергей Матасов заявляет: алтайское отделение комроссов, оценив других кандидатов и их перспективы, поддержало идею о выдвижении Сергея Малинковича. Также 28 декабря прошел общий съезд партии, где эта инициатива получила практически единогласное одобрение.

“У Сергея Малинковича есть огромный опыт участия в выборах как кандидата, в том числе на выборах губернатора Алтайского края. Он – яркая личность, федеральный лидер партии и мы посчитали его самой достойной кандидатурой”, – отмечает депутат.

Перспективы выдвижения Сергея Малинковича в президенты оценили в АКЗС

Сергей Матасов Фото: Евгения Кочеткова

Кроме того, Малинкович, как указал Матасов, подходит и по возрасту, так как он старше 35 лет. Шансы кандидата КПКР Матасов оценивает как “хорошие”, при этом отмечая: учитывая нынешнюю ситуацию и рейтинг действующего главы государства, рассчитывать Малинковичу нужно лишь на второе место.

Взято отсюда

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