Первые дни нового года выдались спокойными для алтайских медиков

Число обратившихся в травмпункты и госпитализированных в отделение токсикологии – типичное для новогодних каникул.

Отделение токсикологии БСМП №2 – место встречи тех, кто празднику заранее рад. Врачи отмечают: пациентов добавляется ещё за пару недель до Нового года, в период корпоративов. Кстати, за неимением вытрезвителей, полицейские, например, сюда везут всех, кто утратил возможность самостоятельно передвигаться. Но медпомощь нужна не каждому, половине, как правило, достаточно проспаться. 31 декабря здесь обычно затишье, а вот в первые дни января клиентов становится в разы больше. Медики говорят, чтобы не попасть к ним – важно следить не только за количеством, но и качеством горячительного на праздничном столе. И лучше заменить его чаем… Длинные каникулы, особенно тем, кто на работе больше сидит лучше провести за активным отдыхом. Кстати, в травмпунктах пациентов с ушибами и переломами сейчас не больше, чем в обычные будние дни: в той же БСМП №2 принимают в среднем 55-60 человек в сутки. Для сравнения: в первые дни гололёда это число доходит до 100-110. А вот с резаными и колотыми ранами пациентов в каникулы стало больше: от 5 до 15 человек вместо 2-3 за сутки. Если неприятность случилась в компании навеселе, то, скорее всего, грамотную помощь пострадавшему никто из тех, кто рядом оказать не сможет. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют незамедлительно вызывать скорую. Станции скорой помощи, дежурные отделения и травмпункты работают по обычному графику.

Ольга Будзович

Взято отсюда.

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