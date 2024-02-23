Виктор Томенко и военнослужащие Фото: t.me/tomenko_22

Руководители органов власти в своих обращениях отметили подвиги ветеранов и направили благодарность в адрес участников СВО

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко и глава Барнаула Вячеслав Франк поздравили жителей Алтайского края с Днем защитника Отечества 23 февраля.

Глава региона и спикер заксобрания в первую очередь направили теплые слова в адрес военнослужащих, благодаря которым страна “остается сильной и независимой”.

“В день защитника Отечества мы отдаем дань уважения гражданам, принимавшим и принимающим участие в защите Родины. Мы чествуем военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Вооруженных Сил. Особое отношение нашего общества к ратному труду основано на глубоком понимании его огромной значимости, на народной памяти и благодарности за защиту мирной жизни”, – говорится в поздравлении.

Также Томенко и Романенко отметили ветеранов войн и особые слова уважения, благодарности и поддержки направили в адрес участников СВО, пожелав всем защитникам Отечества крепкого здоровья, сил, поддержки родных и близких.

Напомним, что накануне Виктор Томенко встретился с бойцами 35-й ракетной дивизии и поучаствовал в торжественном собрании, посвященном предстоящему празднику в ЗАТО Сибирский.

Взято отсюда