Первые лица Алтайского края встретятся с семьями активистов Движения Первых

13 марта в 16.30 в Алтайском государственном университете (ул. Димитрова, 66) пройдет семейное мероприятие «Всей семьей в Движение». Дети и родители обсудят вопросы воспитания, тему важности выбора в жизни подростков и проекты Движения Первых.

Встреча посвящена Году семьи. Участником может стать каждый. Для этого необходимо зарегистрироваться на мероприятие — clck.ru/39FtWb и вместе прийти на семейный вечер. Гости встречи примут участие в творческих мастер-классах и площадках от партнеров Движения Первых, сделают семейные фотографии на фотозонах и вместе поиграют в игры.

Представители Министерства социальной защиты Алтайского края расскажут о мерах поддержки для многодетных семей, кадровый центр «Работа России» поможет определиться с будущей профессией и трудоустройством не летний период. Министерство образования и науки Алтайского края введет в курс организации детского летнего отдыха на территории региона.

Фото: Движение Первых

Участники встречи станут зрителями спектакля «Трудный экзамен» театральной студии «Homo Artisticus». Оригинальная постановка расскажет историю из жизни подростка, где центральное место отведено непростым взаимоотношениям детей и родителей. История со смешными и трогательными моментами стала победителем Всероссийского просветительского проекта «Знание. Театр» и вошла в десятку лучших по России.

Также в этот день первые лица региона встретятся с тремя семьями, среди которых многодетная семья специалиста Движения Первых Ребрихинского района Ирины Карацубы, семья Трушниковых с дочкой Алиной – участницей Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе, а также семья Черняк с сыном Ильёй – активистом Движения Первых, участником выставки-форума «Россия» в Москве.

Важным моментом мероприятия станет голосование родителей за то, какую роль играет выбор ребенка в их семье. Просмотр спектакля может поменять мнение участников.

А еще у каждого участника будет возможность получить подарки и призы от Движения Первых и партнёров

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МИХЕЙЛИС Юлия Еще читают

Взято отсюда.

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