Выборы главы государства стартовали по всей стране. Как проходит первый день голосования в Барнауле – смотрите в фоторепортаже “Толка”

Первый день выборов президента России проходит в Алтайском крае с активной явкой избирателей. Корреспонденты “Толка” побывали на нескольких участках для голосования, где в наш объектив попали губернатор региона Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, сенатор РФ от Алтайского края Наталья Кувшинова и другие.

Кроме того, в целом, по наблюдениям, люди активно идут на выборы президента. При этом, заметим, часть избирателей голосует дистанционно.

Напомним, что выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта. В Алтайском крае для избирателей открыто около 1 700 пунктов для голосования, которые работают с 08.00 до 20.00. Всего правом голоса в регионе обладают 1,8 млн избирателей.

Взято отсюда