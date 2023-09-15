Первые осенние продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле 16 сентября

Закупиться продуктами можно будет на пяти площадках

Фото: pxhere.com

В Барнауле 16 сентября пройдут первые осенние продуктовые ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Площадки будут работать по следующим адресам:

Железнодорожный район – пр. Ленина, 71;

Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район – пл. Народная;

Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

Время работы ярмарок: с 10 до 14 часов.

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