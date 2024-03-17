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Первые результаты выборов президента РФ ожидаются после 21 часа по Москве

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Первые результаты выборов президента РФ ожидаются после 21 часа по Москве

Объявление о первых результатах голосования начинается после закрытия всех участков в Российской Федерации

Николай Булаев, заместитель председателя Центризбиркома России заявил, что первые результаты выборов президента РФ ожидаются 17 марта после 21:00 мск, сообщает ТАСС.

“Первые результаты после 21:00. Так по закону”, – отметил Булаев.

Булаев уточнил, что объявление о первых результатах голосования начинается после закрытия всех участков в РФ.

“У нас последние участки закрываются в 20:00 по местному времени в Калининграде, а по Москве это будет 21:00”, – резюмировал зампред ЦИК РФ.

Отметим, что выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней.

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Взято отсюда

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