Первый сектор самообслуживания открылся в налоговой службе Алтайского края

14 марта открылся сектор самообслуживания для налогоплательщиков Барнаула. В торжественной церемонии открытия участвовали руководитель УФНС России по Алтайскому краю Алексей Легостаев и зампредседателя «Алтайского союза предпринимателей» Татьяна Ларина . Сектор самообслуживания создан для того, чтобы горожане и индивидуальные предприниматели краевого центра смогли научиться свободно пользоваться сервисами налоговой службы. Для налоговых органов – это первый инновационный формат работы в структуре ФНС России. «Уникальность сектора самообслуживания в том, что его создание продиктовано пожеланиями самих налогоплательщиков. Сегодня на сайте ФНС России представлено более 70 интерактивных сервис, из них 11 ориентированы на бизнес-среду; 34 развиваются под нужды и запросы граждан и около 27 площадок созданы для общего пользования. Благодаря развитию сервисов многие налоговые услуги можно получить дистанционно. Тем не менее, практика показывает, что налогоплательщики допускают ошибки при заполнении каких-либо документов, например, той же налоговой декларации. Поэтому в секторе самообслуживания есть администратор, который ответит на вопросы плательщика, поможет ему исправить ошибки при заполнении документов, а самое главное – научит, как пользоваться сервисами ФНС России. Надеюсь, что новый формат работы будет оценен нашими налогоплательщики и со временем такие зоны появятся в других крупных городах края», – отметил в своем выступлении руководитель УФНС России по Алтайскому краю Алексей Легостаев . В секторе самообслуживания для налогоплательщиков предусмотрены компьютеры с доступом к порталу «Госуслуги» и сервисам ФНС России , сканер и принтер, а также предусмотрена зона для детей. Администратор сектора самообслуживания проконсультирует, поможет правильно заполнить документы, научит пользоваться сервисами ФНС России. Сектор самообслуживания налогоплательщиков создан на базе Межрайонной ИФНС России №14 по Алтайскому краю. Находится по адресу: г. Барнаул, пр. Социалистический, 47, 2 этаж. Работает с 09:00 до 18:00 (во вторник и четверг до 20:00), в выходные дни закрыт.

Взято отсюда.

новости республики алтай сегодня , новости горно алтайска и республики алтай ,