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Первый юбилейный концерт отряда Академии!

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Первый юбилейный концерт отряда Академии!

15 марта состоялся юбилейный концерт студенческого отряда проводников «Рассвет», которому исполнилось 5 лет.

Праздник объединил не только действующих бойцов и ветеранов, но и представителей других отрядов. Гостям концерта рассказали об истории отряда и о том, как бойцы шаг за шагом успешно росли и развивали лучшее молодёжное движение страны.

Лучших бойцов и ветеранов наградили за личный вклад в развитие отряда и вручили им памятные подарки. Праздник украсили фотосессии, танцы, студенческие песни и гимн СОП «Рассвет», а также творческие подарки от других отрядов.

Так ярко и красочно прошёл первый юбилейный концерт студенческого отряда проводников «Рассвет». Мы желаем ребятам не останавливаться на достигнутом, двигаться навстречу новым возможностям и горизонтам!

Взято отсюда.

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