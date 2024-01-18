Дом на улице Антона Петрова, 105 Фото: barnaul.org

Уже заключены контракты, но пока не переданы подрядным организациям для сноса еще три дома в Октябрьском районе краевой столицы

В Барнауле передали под снос расселенный аварийный дом на улице Антона Петрова, 105, сообщили 18 января в администрации города.

Двухэтажный многоквартирник ввели в эксплуатацию в 1959 году. В 2014-м его признали аварийным, позже расселили по краевой адресной программе “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда” на 2019–2025 годы.

Кроме этого, сейчас в городе завершается снос аварийного дома по улице Тимуровской, 42. Подрядная организация уже разравнивает землю.

Тимуровская, 42 Фото: barnaul.org

В процессе сноса находится аварийный дом по улице Линейной, 12, добавили в мэрии. Также есть контракты, но пока не переданы подрядчикам для сноса еще три дома в Октябрьском районе.

Ранее в Барнауле в связи с резким ухудшением состояния конструкций дома на улице Партизанской, 70б ввели режим повышенной готовности. Людей попросили покинуть квартиры. По состоянию здания ожидается заключение экспертизы.

Взято отсюда