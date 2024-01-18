реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Первый в 2024 году аварийный дом отдали под снос в Барнауле

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Первый в 2024 году аварийный дом отдали под снос в Барнауле

Дом на улице Антона Петрова, 105 Фото: barnaul.org

Уже заключены контракты, но пока не переданы подрядным организациям для сноса еще три дома в Октябрьском районе краевой столицы

В Барнауле передали под снос расселенный аварийный дом на улице Антона Петрова, 105, сообщили 18 января в администрации города.

Двухэтажный многоквартирник ввели в эксплуатацию в 1959 году. В 2014-м его признали аварийным, позже расселили по краевой адресной программе “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда” на 2019–2025 годы.

Кроме этого, сейчас в городе завершается снос аварийного дома по улице Тимуровской, 42. Подрядная организация уже разравнивает землю.

Первый в 2024 году аварийный дом отдали под снос в Барнауле

Тимуровская, 42 Фото: barnaul.org

В процессе сноса находится аварийный дом по улице Линейной, 12, добавили в мэрии. Также есть контракты, но пока не переданы подрядчикам для сноса еще три дома в Октябрьском районе.

Ранее в Барнауле в связи с резким ухудшением состояния конструкций дома на улице Партизанской, 70б ввели режим повышенной готовности. Людей попросили покинуть квартиры. По состоянию здания ожидается заключение экспертизы.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Вырвала клок и душила: бийчанки подрались из-за детей, не поделивших качели

19.01.2024

 Новости Алтай

Все в отпуск: весной из Барнаула в Таиланд запустят прямые рейсы

19.01.2024

 Новости Алтай

Безопасный спуск: в Бийске убрали наледь с лестниц

19.01.2024

 Новости Алтай

Программу «Земский учитель» продлили до 2030 года из-за ее востребованности

19.01.2024

 Новости Алтай

Актера сериалов “Две судьбы” и “Каменская” задержали за хранение наркотиков

19.01.2024

 Новости Алтай

В Иркутской области исследователи потеряли радиационный источник с цезием-137

19.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае могут повысить стоимость обучения в вузах

19.01.2024

 Новости Алтай

66-летний житель Москвы надругался над 22-летним другом своей дочери

19.01.2024

 Новости Алтай

Проект «Формирование комфортной городской среды» продлили в Алтайском крае

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске