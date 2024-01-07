Из Алтайского края отправлен первый в 2024 году груз для российских военнослужащих Фото: t.me/altaigovernment

Для российских военнослужащих в зону специальной военной операции из региона отправили внедорожники, генераторы и средства связи

Первый в 2024 году груз для бойцов Вооруженных сил России отправили из Алтайского края в зону специальной военной операции, сообщили в telegram-канале регионального правительства.

“Представители общественной организации “Добрая воля” и сотрудники спасательных формирований региона подготовили для отправки в зону СВО транспортные средства (внедорожники), дизель-генераторы, средства связи, а также другие необходимые для российских военнослужащих материальные ценности”, – говорится в сообщении.

Отметим, что из Алтайского края в зону спецоперации регулярно отправляются грузы для российских бойцов.

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