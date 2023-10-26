Первый в России «умный» фонендоскоп для детей разработали в АлтГУ

Ранее подобные разработки применялись только при лечении взрослых.

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Детский фонендоскоп с системой записи дыхания первыми в России разработали ученые Алтайского госуниверситета. Разработка позволит направлять запись дыхания ребенка на расшифровку врачу даже из самых отдаленных сёл.

Система состоит из головки фонендоскопа, которая прикреплена к диктофону специальным соединением, распечатанным на 3D-принтере. Когда врач прикладывает устройство в груди ребенка, звуки записываются и сохраняются на любом устройстве.

Устройство было создано доцентом кафедры информатики института математики и информационных технологий АлтГУ, к.м.н. Алексеем Пиянзиным вместе со студентами Кириллом Букатовым и Ильей Бобошко, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Специалисты отмечают, что при помощи искусственного интеллекта появится возможность ставить маленьким пациентам более точный диагноз. Например, астму, бронхит, пневмонию.

Горняк22



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