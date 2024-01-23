Кто-то считает творение Екатерины Федотовских гениальным, а кто-то — издевательством над едой

В последние годы в России стала очень популярна профессия домашнего кондитера. Печь торты на заказ сегодня может научиться любая хозяйка. В интернете множество платных и бесплатных мастер-классов. Подогревают интерес к профессии и популярные кулинарные шоу. При этом конкуренция среди домашних кондитеров достаточно высока. Чтобы удивить заказчика, нужно предложить что-то большее, чем просто вкусную начинку. Екатерине Федотовских из Сургута это удалось. Девушка буквально взорвала интернет своими сладкими работами: она печет торты в виде мусорных баков, панелек с жителями и телевизора с эмблемой компании «ВИД». О неординарном кондитере рассказывает наша коллега из 86.RU Анастасия Шевякова.

Из дизайнера — в кондитера

Екатерина по образованию дизайнер интерьеров, 8 лет она благополучно занималась работой в этой сфере. Но в какой-то момент сургутянка поняла, что разработка и реализация проектов, которые занимают большое количество времени и сил, не приносит больше удовольствия. Поразмыслив, она решила заняться тортами. Сначала они были маленькие и простые. Но аппетит, как говорится, приходит во время еды. Екатерина начала изучать кондитерское искусство, смотреть работы других мастеров, придумывать свои варианты.

— В какой-то момент я пришла к выводу, что все проекты по дизайну интерьеров — это очень длительные, сложные работы, когда ты сначала придумываешь, а потом, возможно, год или два это всё реализуешь. А с тортами всё намного проще — придумал, быстро сделал, показал, люди радостные это всё съели. Я поняла, что это действительно мне нравится. Хочется видеть результат своей работы каждый день, — рассказывает кондитер.

Отработав какое-то время на классических тортах, Екатерина поняла, что ей стало скучно, и начала искать новые идеи — того, чего еще не было у других кондитеров.

Мусорка и шоколадные воробьи

Идея пришла спонтанно. Девушка посмотрела в окно на контейнерную площадку, которая после праздника была завалена мусором, и подумала — почему бы нет:

— Вообще это чисто ради шутки всё было. Я просто не знала, какой контент уже выложить, чтобы зацепить людей. Да, мою страницу просматривали, лайки ставили, но как-то не сильно активно. Вот я и подумала — сделаю я эту мусорку в мини-варианте. Такая своего рода провокация — торт в виде чего-то не очень лицеприятного. И на самом деле реакция подписчиков не заставила себя ждать. Многим понравилась моя работа. Но были, конечно, и противники, которые писали, что это издевательство над едой. Но для меня было самое главное — вызвать эмоцию… неважно какую. Для меня это и есть искусство. Если человек отметил, что красиво, и дальше прошел, не запомнив, то это не тот эффект, которого бы я хотела добиться.

После помойки был панельный дом — тот самый, у которого стояли мусорные контейнеры. А потом появилась идея создать конфеты в виде голубей, которые перед Новым годом разлетались среди поклонников таланта Екатерины как горячие пирожки.

— Было заметно, что людям понравились мелочи у мусорки — матрас, например, птички. И я подумала сделать отдельно голубей, тем более до этого не видела таких нигде. И они получились милые. Я их вручную расписываю. У каждого разная форма. Они смотрят в разные стороны и выглядят почти как настоящие, — рассказала Екатерина.

Кондитерская инженерия

Процесс изготовления тортов состоит из нескольких этапов. Сначала Екатерина всё продумывает и просчитывает. Помощником в мозговом штурме служит нейросеть.

— Сначала в программе сижу, рисую. Например, захотела я панельный дом сделать, надо же понять, как он будет держаться. Я продумывала нижнюю конструкцию, на которой он будет стоять, потом окна, двери, которые должны быть выпуклыми, фасады. Я сделала гипсовый слепок и потом уже отпечатывала его на шоколаде. Затем разрисовывала вручную кисточкой, — делится Екатерина. — Если говорить о мусорке, то я сразу поняла, что мне нужно сначала собрать из картона форму подходящего размера, посмотреть, как это будет выглядеть. А потом уже в такой же шоколадной форме собрать саму пироженку. Если эта конструкция, сужающаяся к низу, там уже используется крепление особыми строительными материалами. Естественно, от еды это всё изолируется. Вот такая инженерная у кондитеров присутствует жилка.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяКондитер из Сургута спокойно делится с подписчиками секретами своей работы

Кондитер признается, что с тортами расстается без сожаления.

— Мне не жалко. Для меня большая ценность, когда человек фотографирует мой торт, выкладывает в интернет, отмечает меня. Это внимание для создателя. А просто сидеть на своей кухне и любоваться своим тортом — ну нет, не получаю от этого удовольствие.

Главное — не жадничать

Екатерине часто пишут из других городов, но торты по почте отправить нельзя. Поэтому девушка начала выкладывать на своей странице мастер-классы, чтобы другие мастера могли позаимствовать ее опыт. В этом плане девушке импонирует кондитер Ренат Акзамов.

— Мне скорее не его торты нравятся, а интересно, сколько людей у него работает, сколько весит изделие, кто делал фигурки и так далее. Я уверена, что у него большая команда, которую он обучил, и теперь они все вместе работают. Это классно. Это показатель хороший, когда человек не жадничает, а передает свои знания и вкладывает их в будущее поколение.

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Взято Источник

23.01.2024