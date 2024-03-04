Собака. Питомец Фото: pixabay.com

Пес не дал бойцам ВСУ атаковать позицию российских солдат. Утверждается, что ранее он уже видел, как бойцы ВС РФ убегают от дронов, и воспринял очередную атаку как угрозу людям

Российские бойцы на херсонском направлении оказались атакованы дроном-камикадзе ВСУ. Их ценой своей жизни спас пес по кличке Балбес, который прибился к военным, передает Lenta.ru.

“Заметив, что бойцы убегают от дронов-камикадзе, он однозначно расценил это как угрозу для его близких товарищей. И в следующий раз, когда на позиции залетел очередной украинский FPV, Балбес кинулся на дрон, вцепился в него зубами”, – написали в Telegram-канале “Военкоры Русской Весны”.

В память о Балбесе российский боец Эрик стал подписывать именем питомца боеприпасы, которыми подразделение атакует позиции ВСУ.

Взято отсюда