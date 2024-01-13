“Пешеходов не видно”. В Барнауле пожаловались на пар, идущий из-под земли

По словам местной жительницы, проблема актуальна уже несколько месяцев

Фото: “Инцидент Барнаул”

Жительница Барнаула пожаловалась на идущий из-под земли пар, из-за которого плохо видно пешеходный переход в районе дома № 22 по улице Лазурной.

Телеграм-каналу “Инцидент Барнаул” горожанка рассказала, что это происходит “уже несколько месяцев”. После обращений здесь установили трубу, но проблему это не решило: пар просто перестал стелиться по земле.

“Пешеходов не видно совсем, день или вечер — не важно. Прошу придать огласке, пока не случилась беда”, — призвала женщина.

В декабре энергетики СГК объяснили, почему в Барнауле из-под земли идет пар в мороз. По словам специалистов, пар возникает не из-за наличия аварии, а из-за большой разницы в температурах над и под землей.

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