Владимир Путин Фото: Кадр видео Rutube

Информацию о перезаписи обращения президента распространили некоторые Telegram-каналы. Предполагалось, что такое решение могли принять из-за событий в Белгороде

В Сети появились слухи о том, что новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина могли перезаписать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию, сообщает РИА Новости.

“Нет. Это не так. Это неправда”, – сказал Песков.

Ранее Telegram-каналы сообщали о том, что обращение президента перезаписано. По их данным, там якобы должно было содержаться заявление Путина насчет событий в Белгороде, сообщает РБК.

Напомним, Белгород подвергся массированной атаке днем 30 декабря. Украина нанесла удар двумя ракетами “Ольха” с кассетными зарядами и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Количество погибших составило более 20 человек.

Взято отсюда