Песков отказался комментировать информацию о состоянии здоровья Набиуллиной

Представитель Кремля просто пожелал здоровья Эльвире Сахипзадовне
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об ухудшении здоровья главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, сообщает ТАСС.
Ранее в соцсетях распространялась информация об ухудшении состояния здоровья Набиуллиной. Журналисты попросили Пескова прокомментировать эти данные.
“Я не считаю уместным этот вопрос, это абсолютно личная информация о состоянии здоровья, мы не имеем ни возможности, ни желания это комментировать”, – сказал Песков.
Он подчеркнул, что в любом случае желает главе ЦБ здоровья, сил и “продолжения такой целеустремленности”.
новости Алтайский
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