Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России пояснил, что он не располагает информацией о какой-либо подготовке обмена оппозиционного политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет сведений о соглашениях, якобы предполагавших обмен Алексея Навального*. Об этом он рассказал газете Financial Times, сообщает “КоммерсантЪ”.

“Мне неизвестно о подобных договоренностях”, – подчеркнул он.

До этого СМИ писали, что в последние недели якобы велись переговоры об обмене Вадима Красикова на Алексея Навального и двух американских граждан: Пола Уилана, который осужден за шпионаж, и Эвана Гершковича, который арестован по обвинению в шпионаже.

В декабре 2023 года в Берлине суд приговорил Вадима Красикова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.

В свою очередь, после смерти оппозиционера, как рассказывают анонимные источники, интерес к таким переговорам ослаб.

Напомним, что Алексей Навальный* скончался 16 февраля в колонии “Полярный волк” в Ямало-Ненецком автономном округе.

В заключение оппозиционер попал после того, как в 2021 году ему из-за нарушений режима заменили условный срок по делу “Ив Роше” реальным лишением свободы. Позже его признали виновным в мошенничестве, неуважении к суду и создании экстремистского сообщества.

*Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России.

Взято отсюда