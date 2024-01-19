реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Песков: Путин традиционно окунулся в прорубь по случаю Крещения

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Пресс-секретарь отметил, что решение об участии в крещенских купаниях является личным делом каждого, и относится это и к чиновникам

Песков: Путин традиционно окунулся в прорубь по случаю Крещения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин окунулся в прорубь по случаю Крещения. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

“Да, традиционно он это сегодня утром сделал по случаю Крещения”, – заявил Песков.

Представитель Кремля также заявил, что решение об участии в крещенских купаниях является личным делом каждого, и относится это и к чиновникам.

Напомним, что впервые о том, что Путин окунулся в прорубь на Крещение, Кремль рассказал в 2018 году. Тогда пресс-секретарь Песков заявлял, что глава государства уже на протяжении нескольких лет соблюдает эту традицию.

новости горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

В Бийске мужчина поджег иномарку депутата за 3 млн рублей и попался полиции

20.01.2024

 Происшествия

Прокуратура запросила для Треповой* 28 лет лишения свободы

20.01.2024

 Происшествия

Суд арестовал главу узбекского землячества по делу о возбуждении ненависти

20.01.2024

 Происшествия

Эстония, Литва и Латвия решили построить линию обороны на границе с Россией

20.01.2024

 Происшествия

Такой день. Подорожавшие огурцы и нехватка коек в барнаульских больницах

20.01.2024

 Интересное

Певца Филиппа Киркорова вырезали из популярного сериала Сваты

20.01.2024

 Интересное

Барнаульский музыкант Алексей Сулима прошел этап в шоу Голос

20.01.2024

 Интересное

В Иркутской области 14-летней школьнице оторвало руки мощным взрывом

20.01.2024

 Интересное

В Луганске скончался 23-летний участник СВО с Алтая

20.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске