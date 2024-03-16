Песков рассказал, почему Путин проголосовал на выборах президента дистанционно

По словам пресс-секретаря действующего президента, это очень удобно

Владимир Путин / Кадр: kremlin.ru

Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин решил проголосовать на выборах президента онлайн, так как “это просто очень удобно”.

Об этом телеграм-каналу SHOT сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Это не первый раз, когда Путин пользуется возможностью голосовать дистанционно. При этом на президентских выборах такой вариант используется впервые – он доступен почти в трети регионов страны, в том числе и в Алтайском крае.

Свой выбор Путин сделал 15 марта, в первый день голосования. Его конкуренты Владислав Даванков (“Новые люди”), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ) проголосуют 16-го и 17-го числа.

город Горняк



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