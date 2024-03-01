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Песков разъяснил порядок участия бойцов СВО в кадровой программе “Время героев”

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Для тех, кто находится в зоне спецоперации, откроют центры дистанционной оценки

Песков разъяснил порядок участия бойцов СВО в кадровой программе "Время героев"

Солдаты в строю / Фото: amic.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил порядок участия бойцов СВО в кадровой программе “Время героев”. Как сообщает ТАСС, участники должны быть гражданами России, участниками или ветеранами спецоперации, а также не иметь судимости.

Представитель Кремля сказал, что до военнослужащих будет доводиться информация о программе “Время героев”. Желающие смогут заполнить заявку, которая поступит организаторам. Для тех, кто находится в зоне спецоперации, откроют центры дистанционной оценки.

Они [кандидаты на участие] смогут туда приехать и подать заявку на поступление. Заполняется анкета, проводится онлайн-тестирование. При необходимости нужно будет написать эссе или пройти собеседование”, – уточнил представитель Кремля.

Остальные участники будут регистрироваться на сайте программы. От них также потребуется написать эссе, пройти онлайн-тестирование. Сайт кадровой программы (времягероев.рф) запустят уже 1 марта в 18:00 (мск).

Напомним, что о запуске кадровой программы 29 февраля заявил президент РФ, оглашая послание к Федеральному собранию. Цель “Времени героев” – подготовка компетентных руководителей для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также для работы в госкомпаниях.

Горняк22

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