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Песков: США искажают слова Путина, обвиняя РФ в планах применить ядерное оружие

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Риторика с обвинениями усилилась в последние два года, отметил пресс-секретарь

Песков: США искажают слова Путина, обвиняя РФ в планах применить ядерное оружие

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Администрация президента США Джо Байдена намеренно искажает слова российского лидера Владимира Путина, обвиняя Кремль в якобы существующих планах по применению тактического ядерного оружия на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

“Это преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать президента Путина. В этом опять же ничего нового нет”, – сказал Песков.Представитель Кремля подчеркнул, что на Западе сознательно опустили слова, что у Москвы никогда не было планов применять тактическое ядерное оружие. Риторика с обвинениями усилилась в последние два года, отметил Песков.

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