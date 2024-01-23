Песков: удар по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на теракт ВСУ Донецку

Песков подчеркнул, что российские войска продолжают спецоперацию — военные не бьют по социальным объектам, жилым кварталам и мирному населению

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / фото: kremlin.ru

Ракетный удар ВС РФ по объектам в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на теракт Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые ударили по мирным жителям на донецком рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Песков подчеркнул, что российские войска продолжают спецоперацию – военные не бьют по социальным объектам, жилым кварталам и мирному населению. Пресс-секретарь отметил, что именно это кардинально отличает российских военных от украинских.

Напомним, что 21 января ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку в Кировском районе Донецка. Погибли 27 человек, еще 26 получили различные ранения.

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