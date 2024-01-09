Песков: в России модернизируют систему ЖКХ, но “не за 10-15 минут”

Он отметил, что часть систем остается в достаточно ветхом состоянии

Батарея / Фото: amic.ru

Программа по модернизации ЖКХ в России будет продолжена, однако это процесс не быстрый. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам ситуации с отключением отопления и электричества в разных округах Подмосковья.

Напомним, что в минувшие дни в Подольске около 170 домов остались без отопления, а в Подмосковье произошли отключения электричества. Как сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, владелец частной котельной допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. При этом проблемы на теплосетях проявлялись и в других городских округах.

Как отметил Песков, ситуация с отоплением решалась “весьма оперативно” с самого начала.

“Но, во-первых, речь идет об аномальных морозах, во-вторых, конечно же, несмотря на все титанические усилия по обновлению всех систем ЖКХ, естественно, определенная их часть остается в достаточно ветхом состоянии. Эти программы будут продолжаться, но не за 10, не за 15 минут”, – заявил представитель Кремля. Песков добавил, что специалисты приложат максимально возможные усилия для решения проблем с отключением отопления и электричества в Подмосковье. Кроме того, ситуация позволит сделать выводы, в том числе и определить наиболее уязвимые с точки зрения ветхости инфраструктуры места.

горняк



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