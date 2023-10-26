Песков впервые рассказал о двойниках Путина

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25 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. У президента России Владимира Путина нет никаких двойников, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов. Пишет DEITA.RU.

«Я могу сказать, что нет никаких двойников… Это, знаете, относится к категории абсурдных информационных “уток”, которые с завидным упорством обсуждает целый ряд СМИ. Ничего, кроме улыбки, это, конечно, не вызывает», – приводит слова Пескова SPUTNIK Кыргызстан.

Фото: stylishbag.ru

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Автор: vizitka01

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