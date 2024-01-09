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Песков: ВС России устранят угрозу обстрелов кассетными снарядами

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Представитель Кремля напомнил, что Вооруженные силы Украины ударили по центру Белгорода — военных объектов там нет

Песков: ВС России устранят угрозу обстрелов кассетными снарядами

Дмитрий Песков / Фото: exdec.ru

Российские войска продолжат работать над тем, чтобы свести к минимуму вероятность обстрелов кассетными боеприпасами со стороны Украины. Как сообщает телеканал “360”, об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе беседы с журналистами Песков обвинил Киев в ударах кассетными боеприпасами по гражданским объектам. Представитель Кремля напомнил, что Вооруженные силы Украины ударили по центру Белгорода – военных объектов там нет.

Кроме того, он обратил внимание на использованные украинскими войсками снаряды. По словам Пескова, их произвели в Германии, Италии, Франции, США и других странах Запада.

Напомним, что 30 декабря ВСУ атаковали Белгород. Всего в результате происшествия погибли 25 человек, из которых пятеро – дети. Пострадали 109 человек.

новости Локтевский

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