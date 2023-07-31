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Песков заявил, что контрнаступление Украины не получается так, как оно задумывалось

редактор01 mins

Он также опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что боевые действия “возвращаются” на территорию России

Фото: unsplash.com

Контрнаступление Украины не получается таким, каким оно задумывалось. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Киева нет успехов.

“Более того, киевский режим находится в весьма и весьма трудной ситуации. Специальная военная операция продолжается”, – подчеркнул он.

Он также опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что боевые действия “возвращаются” на территорию России. 

“Очевидно, что многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически расходуются неэффективно, бесцельно”, – подчеркнул он. 

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