Песни, конкурсы и снегоходы. Чем запомнилась масленица в «Изумрудном»?

17 марта в «Изумрудном» с 12 до 15 часов проходили масленичные гуляния, которые гости точно запомнят надолго. Из разных уголков парка не прекращали доноситься музыка, песни и веселые голоса. Это правильно, ведь на масленицу принято веселиться, а тот, кто не веселится – проживет весь год безрадостно. Нам этого не надо!

О том, как проходили гуляния, читайте далее.

Фото: Полина Иванкова Прокатиться на тюбинге, прикрепленном к снегоходу, оказалось множество желающих. Не меньшим спросом пользовались катания на санях и собачьих упряжках. После аттракционов дети делились с родителями и окружающими искренними эмоциями, что вызывало у всех неподдельный интерес к этим развлечениям.

Фото: Полина Иванкова Также каждому ребенку предоставлялась возможность поучаствовать в перетягивании каната, метании валенка и веселой викторине. Юным барнаульцам предстояло ответить на вопросы о народных поговорках, блинах и известном телеканале – СТС, одном из спонсоре торжества.

Фото: Полина Иванкова «Масленичным столбом» в Изумрудном оказался канат, подвешенный на крюке крана.

Фото: Полина Иванкова Большое количество мужчин желало показать свою силу, получалось не у каждого, но попытаться точно стоило – ведь не спасовать перед 10-метровой высотой – уже подвиг. Свою смелость и ловкость проявляли девушки и дети, за что гости парка одаривали их бурными аплодисментами и поддерживающими словами.

А первое место в этом конкурсе занял Квасов Олег, он поднялся по «масленичному столбу» за 17 секунд.

После песен, танцев и конкурсов можно было восстановить силы с помощью шашлыка, выпечки и, конечно, блинов! Их, как и шашлык, готовили на открытом воздухе, гости парка угощались ими с пылу, с жару, а горячий чай из самовара не давал барнаульцам мерзнуть.

Фото: Полина Иванкова Веселыми песнями и танцами порадовала праздничная программа и выступления народных коллективов. А после у сцены на входе проводили дискотеку, каждый мог заказать музыку на свой вкус, но предпочтения в этот день все отдавали русским народным песням.

Прощеное воскресенье выдалось не очень солнечным, но горячий чай, вкусная еда и веселые конкурсы заряжали горожан позитивом, бодростью и теплотой.

Полина ИВАНКОВА

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Взято отсюда.

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