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Песни SHAMAN и Газманова могут появиться в школьной программе

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Песни SHAMAN и Газманова могут появиться в школьной программе

Школа. Парты Фото: pixabay

В Госдуме и Минпросвещения поддерживают идею дополнить школьную программу современными песнями. Отмечается, что это поможет детям привить любовь к Родине и гордость за страну

Россияне считают певцов SHAMAN, Олега Газманова и Николая Расторгуева самыми патриотичными. В Госдуме не исключают, что их песни могут появиться на школьных уроках музыки, сообщает “Парламентская газета”.

Депутат Госдумы Сергей Голунов предложил дополнить школьную программу патриотическими песнями современных авторов. По его словам, об этом парламентария попросили учителя и родители школьников. Кроме того, такие просьбы поступали от детей, матерей и жен участников СВО.

Идею поддержали в комитете Госдумы по просвещению. При этом песни не должны быть обязательно о войне, а о таких ценностях, как любовь к Родине, матери и песни о дружбе.

Взято отсюда

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