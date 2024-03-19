Песни Shaman и Газманова могут войти в школьную программу по музыке

Минпросвещения готово дополнить школьные уроки музыки патриотическими песнями современных авторов

Самыми патриотичными исполнителями россияне считают Shaman (Ярослав Дронов), Олега Газманова и Николая Расторгуева, пишет “Парламентская газета”.

Такие данные ВЦИОМ получил в 2023 году. Не исключено, что песни этих артистов включат в школьную программу уроков музыки.

Инициатором дополнить школьную программу по музыке “песнями патриотической направленности современных авторов” выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он отправил письмо с предложением министру просвещения Сергею Кравцову.

Из текста документа следует, что к парламентарию ранее обращались с просьбой сами учителя, а также родители школьников.

“Предложения включить песни именно современных авторов я слышал и от ребят в школах, и от матерей и жен участников спецоперации. Они просили, чтобы я выступил с соответствующим предложением”, — поделился Колунов.

В письме министру депутат выразил уверенность, что изучение патриотических песен, в том числе созданных современными авторами на фоне проведения СВО, “привьет детям чувство любви к Родине, гордости за страну”.

На обращение Сергея Колунова уже пришел официальный ответ Минпросвещения, из которого следует, что образовательное ведомство “готово рассмотреть возможность дополнения федеральной рабочей программы по учебному предмету “Музыка” песнями патриотической направленности современных авторов”.

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Взято отсюда