Песни ушедших артистов появились на сервисе “Яндекс. Музыка”

Композиции загружали сами пользователи
Фото: pxhere.com
Подписчики сервиса “Яндекс. Музыка” рассказали о том, что в библиотеке появились композиции ушедших иностранных артистов. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что среди песен заметили альбомы Rammstein, Måneskin и Гарри Стайлз. При этом в описании было сказано, что музыку на сервис загрузили сами пользователи.
В пресс-службе “Яндекса” добавили, что возможность загружать треки самостоятельно появилась у пользователей еще в 2017 году. При этом в случае такой загрузки, никаких нарушений авторских прав не допускается.
При помощи поиска не все из загруженных композиций удалось найти.
горняк
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