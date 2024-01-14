Песни ушедших артистов появились на сервисе “Яндекс. Музыка”

Композиции загружали сами пользователи

Фото: pxhere.com

Подписчики сервиса “Яндекс. Музыка” рассказали о том, что в библиотеке появились композиции ушедших иностранных артистов. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что среди песен заметили альбомы Rammstein, Måneskin и Гарри Стайлз. При этом в описании было сказано, что музыку на сервис загрузили сами пользователи.

В пресс-службе “Яндекса” добавили, что возможность загружать треки самостоятельно появилась у пользователей еще в 2017 году. При этом в случае такой загрузки, никаких нарушений авторских прав не допускается.

При помощи поиска не все из загруженных композиций удалось найти.

горняк



Источник