Петицию в поддержку усыпления бездомных животных создала жительница Бийска

За несколько дней её подписали 1500 человек. А в комментариях начались ожесточённые споры.

Одни утверждают, что умерщвление собак нужно ради безопасности людей, другие взывают к человечности. Сейчас в Бийске, как и в целом по краю, дворовых животных ловят, стерилизуют, вакцинируют и отпускают обратно на улицу. В бийском приюте «Преданность» уже побывали и алабаи, и овчарки, и хаски, и далматинцы. Ветврач Ирина Пак рассказывает: то, что на улице живут одни бродяги в пятом поколении – миф. По её словам, с животными сейчас разговор короткий, животное, если оно мешает, то сразу появляется аллергия у всех членов семьи и от него избавляются: молодых, абсолютно здоровых животных, если некуда пристроить, усыпляют. Ветеринарами становятся по любви – к усатыми и хвостатым, а потому мало кто соглашается усыпить здоровую особь. Ищут им новых хозяев, отправляют на передержку или сюда. В приюте свыше 100 кошек и собак, последних, конечно, больше. Специалисты отлавливают их по заявкам жителей. В Бийске, как говорят, собачья аномалия – в каждом втором дворе можно найти пару лохматых бродяг. Кстати, отлов, стерилизация или кастрация, вакцинация и содержание здорового животного доходит до 7000 рублей, лечение травмированных – в разы дороже. Нужны лекарства, специальные корма и расходники – впитывающие пелёнки, шприцы и катетеры. В приюте каждого выхаживают до последнего вздоха, а на выездах надеются, что не придётся забирать к себе ещё одну, не приспособленную к улице, бывшую живую игрушку.

Юлиана Бакулина (Бийский район)

Взято отсюда.

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