Евгений Петросян, Татьяна Брухунова и их дети Фото: inst/@bruhunova *

Возникали предположения, что супруги обратились к услугам суррогатной матери. Однако Петросян опроверг эту информацию, при этом отказавшись называть имя дочери

В социальных сетях жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны появилась свежая фотография семейства. На ней она стоит с мужем, сыном и маленькой дочерью, рождение которой супруги скрывали, передает KP.ru.

Поклонники удивились тому, как 78-летнему юмористу и его 35-летней жене удавалось так долго скрывать беременность и рождение малышки. Ранее в соцсетях Татьяны появлялись фотографии, на которых можно заметить живот, однако прямо об этом семья не заявляла.

В ответ на вопрос о том, как супруги назвали ребенка, Петросян отказался озвучивать имя дочери.

“Я не вправе вам говорить имя, это надо у Татьяны надо спрашивать”, – сказал юморист.

Ранее сообщалось, что сербский актер Милош Бикович намекнул на то, что впервые стал отцом. Он опубликовал в своем блоге рисунок, на котором синей ручкой на коже нарисованы мама, папа и ребенок.

*instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда