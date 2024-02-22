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Петросян вышел на связь после перелома руки и рассказал анекдот

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Петросян вышел на связь после перелома руки и рассказал анекдот

Евгений Петросян Фото: t.me/PetrosyanLive

Несмотря на перелом, на видео Петросян появился с широкой улыбкой и шутил. Он выразил надежду, что его “согнутая рука” не помешает зрителям на предстоящем концерте

Народный артист РСФСР Евгений Петросян рассказал о том, что сломал руку из-за того, что упал на улице во время гололеда. Он надеется, что его большой сольный концерт состоится, несмотря на травму, сообщает ТАСС.

“Шел по улице, споткнулся, упал, гипс. Ничего оригинального, ничего нового. Гололед у нас нынче, что делать? Я очень рад, что хотя бы не на банановой шкурке споткнулся, потому что так совсем было бы обидно. Но сейчас уже заживает”, – сказал юморист на видео, опубликованное в его Telegram-канале.

Сольный концерт юмориста “60 лет на экстраде” запланирован на 2 марта и должен пройти на площадке “Москонцерт холл”.

Напомним, что о госпитализации Петросяна стало известно 12 февраля. Медики диагностировали у Петросяна перелом предплечья со смещением.

Взято отсюда

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