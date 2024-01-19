реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Певца Филиппа Киркорова вырезали из популярного сериала Сваты

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Певца Филиппа Киркорова вырезали из популярного сериала Сваты

Филипп Киркоров Фото: vk.com/official_kirkorov

Российский исполнитель появлялся в проекте лишь один раз, однако даже от этого эпизода создатели картины решили избавиться

Из сериала “Сваты” пропала сцена с Филиппом Киркоровым, сообщает “МК”.

В ленте артист играл самого себя и по сценарию в одной из серий приезжал на экскурсию в винодельню. В исходной версии герой сериала называл исполнителя “дорогим Филиппом” и лично проводил по “закромам”.

В отредактированной серии Киркорова уже нет – в моменте, где должен был появляться артист резко обрывается музыка и начинается следующая сцена сериала.

Саму серию с Киркоровым снимали еще в 2010 году. На съемки певца пригласил нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который является одним из основателей “Студии Квартал-95”, снимавшей сериал.

Напомним, что в конце прошлого года Филипп Киркоров оказался в центре скандала с “голой вечеринкой” Анастасии Ивлеевой. Певец был одним из гостей вечера, дресс-код которого предполагал максимальное обнажение для участников.

После негативной реакции общественности артиста начали отменять на российском телевидении. Позже он извинился перед россиянам, а также решил пожертвовать гонорар жителям Белгорода.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

В Бийске мужчина поджег иномарку депутата за 3 млн рублей и попался полиции

20.01.2024

 Происшествия

Прокуратура запросила для Треповой* 28 лет лишения свободы

20.01.2024

 Происшествия

Суд арестовал главу узбекского землячества по делу о возбуждении ненависти

20.01.2024

 Происшествия

Эстония, Литва и Латвия решили построить линию обороны на границе с Россией

20.01.2024

 Происшествия

Такой день. Подорожавшие огурцы и нехватка коек в барнаульских больницах

20.01.2024

 Интересное

Певца Филиппа Киркорова вырезали из популярного сериала Сваты

20.01.2024

 Интересное

Барнаульский музыкант Алексей Сулима прошел этап в шоу Голос

20.01.2024

 Интересное

В Иркутской области 14-летней школьнице оторвало руки мощным взрывом

20.01.2024

 Интересное

В Луганске скончался 23-летний участник СВО с Алтая

20.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске