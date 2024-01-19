Филипп Киркоров Фото: vk.com/official_kirkorov

Российский исполнитель появлялся в проекте лишь один раз, однако даже от этого эпизода создатели картины решили избавиться

Из сериала “Сваты” пропала сцена с Филиппом Киркоровым, сообщает “МК”.

В ленте артист играл самого себя и по сценарию в одной из серий приезжал на экскурсию в винодельню. В исходной версии герой сериала называл исполнителя “дорогим Филиппом” и лично проводил по “закромам”.

В отредактированной серии Киркорова уже нет – в моменте, где должен был появляться артист резко обрывается музыка и начинается следующая сцена сериала.

Саму серию с Киркоровым снимали еще в 2010 году. На съемки певца пригласил нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который является одним из основателей “Студии Квартал-95”, снимавшей сериал.

Напомним, что в конце прошлого года Филипп Киркоров оказался в центре скандала с “голой вечеринкой” Анастасии Ивлеевой. Певец был одним из гостей вечера, дресс-код которого предполагал максимальное обнажение для участников.

После негативной реакции общественности артиста начали отменять на российском телевидении. Позже он извинился перед россиянам, а также решил пожертвовать гонорар жителям Белгорода.

Взято отсюда