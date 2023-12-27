Певец Шура Фото: @shuramedvedev*

Сейчас музыкант переживает вторую волну популярности: дает концерты и участвует в шоу, однако в этом году он вновь имел серьезные проблемы со здоровьем

48-летний певец Шура (настоящее имя Александр Медведев), перенес микроинсульт во время отдыха в Крыму этим летом, сообщает Super во “ВКонтакте”.

Исполнитель начал чувствовать себя плохо еще за несколько дней до приступа – он стал хуже выглядеть и с трудом разговаривал. Позже музыканта на скорой доставили в местную больницу, а потом перевезли в столицу.

По данным источника, артисту пришлось потратить месяц на восстановление. Все запланированные выступления певца пришлось отменить. При этом сам исполнитель о своих проблемах со здоровьем не рассказал никому, кроме близких.

Сейчас у музыканта нет проблем со здоровьем, однако он себя не щадит и работает на износ. С декабря и до середины января в расписании артиста, помимо новогодней ночи, выходных нет.

При этом источник из близкого окружения певца отметил, что после недавней смерти шоумена из Алтайского края Дмитрия Красилова, исполнитель всерьез забеспокоился о своем здоровье.

Ранее стало известно, куда пропал актер Николай Добрынин, который прославился на всю страну после участия в сериале “Сваты”.

*Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда