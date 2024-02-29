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Певец Шура со скандалом покинул студию шоу Это нормально?

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Певец Шура со скандалом покинул студию шоу Это нормально?

Певец Шура Фото: inst/@shuramedvedev*

Шура не выдержал критики от гостя и устроил словесную перепалку. При этом в том же выпуске произошел скандал с участием фигуристки Евгении Медведевой

Новосибирский певец Шура повздорил с одним из участников шоу “Это нормально?” прямо в студии и со скандалом покинул программу. Причиной ссоры стали нелестные комментарии о певце, сообщает “Царьград”.

Программа с участием Шуры вышла 28 февраля. В ней рассматривались острые вопросы, в число которых входило присутствие детей на вечеринках. Во время обсуждения этой темы один из участников высказал свое нелестное мнение о певце, после чего между ним и Шурой произошла перепалка с использованием нецензурной лексики.

Певец покинул студию шоу и вернулся только тогда, когда ведущие программы Ольга Бузова и Дмитрий Дибров попросили гостя извиниться и покинуть студию.

Кроме того, в том же выпуске произошел еще один скандал: фигуристка Евгения Медведева, которая тоже появилась в шоу, не стала терпеть грубого поведения одного из гостей и покинула студию. По словам Бузовой, она “не выдержала накала эмоций либо была не готова на откровенности”, передает “Газета.ru”.

** Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда

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