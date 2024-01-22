Серябкина показала поклонникам часть своей утренней бьюти-рутины. Подписчики певицы в комментариях восхитились ее внешностью без макияжа и отметили, что она выглядит замечательно

Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина поддержала тренд на естественную красоту и показала поклонникам, как выглядит ее лицо без косметики. Она опубликовала кадры на своей странице в соцсетях.

38-летняя певица для видео надела белый облегающий лонгслив и показала, как делает гладкий пучок. В подписи к публикации она призвала своих подписчиков любить себя каждый день.

Серябкина выпустила свой первый сольный альбом “Косатка в небе” в 2019 году, спустя год после ухода из SEREBRO. В 2020 года она вышла замуж за бывшего сотрудника лейбла MALFA Георгия Начкебию, а в ноябре 2021-го родила сына Луку.

Ранее сообщалось, что певица Полина Гагарина поделилась с подписчиками пляжной фотографией. Она показала стройную фигуру в бикини во время отдыха на Мальдивах.

* Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда