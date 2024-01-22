реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Певица Ольга Серябкина показала, как выглядит ее лицо без макияжа

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Серябкина показала поклонникам часть своей утренней бьюти-рутины. Подписчики певицы в комментариях восхитились ее внешностью без макияжа и отметили, что она выглядит замечательно

Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина поддержала тренд на естественную красоту и показала поклонникам, как выглядит ее лицо без косметики. Она опубликовала кадры на своей странице в соцсетях.

38-летняя певица для видео надела белый облегающий лонгслив и показала, как делает гладкий пучок. В подписи к публикации она призвала своих подписчиков любить себя каждый день.

Серябкина выпустила свой первый сольный альбом “Косатка в небе” в 2019 году, спустя год после ухода из SEREBRO. В 2020 года она вышла замуж за бывшего сотрудника лейбла MALFA Георгия Начкебию, а в ноябре 2021-го родила сына Луку.

Ранее сообщалось, что певица Полина Гагарина поделилась с подписчиками пляжной фотографией. Она показала стройную фигуру в бикини во время отдыха на Мальдивах.

* Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Создание автобусного предприятия на базе Горэлектротранса обсудили в администрации Барнаула

22.01.2024

 Авто и дороги

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку тротуаров

22.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

Создание автобусного предприятия на базе Горэлектротранса обсудили в администрации Барнаула

22.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку тротуаров

22.01.2024

 Новости Алтай

Бийские росгвардейцы устроили конкурс на лучшую ледяную фигуру: посмотрите, что они налепили

22.01.2024

 Новости Алтай

Алтайские силовики обвиняют барнаульца в подготовке теракта. Мужчину заключили под стражу

22.01.2024

 Новости Алтай

Молодежный театр Алтая готовит к показу спектакль «Чучело» по повести Железнякова

22.01.2024

 Новости Алтай

«Жадненькая торговля». Почему в Барнауле подорожали огурцы — ответ экономиста

22.01.2024

 Новости Алтай

Никакого пива после девяти. В Алтайском крае сняли с рассмотрения закон о продлении продажи алкоголя

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске