Певица Полина Гагарина объявила о завершении карьеры

Она уточнила, что концерты если и будут проводиться, то уже в другом формате

Певица Полина Гагарина заявила о том, что отправляется “на пенсию”, сообщает Amic.ru со ссылкой на “КП”.

– На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. Но после чего концерты будут происходить гораздо реже, чем они были, – сказала певица.

По словам Гагариной, ей уже “пора”. Она уточнила, что концерты если и будут проводиться, то уже в другом формате.

Последний концерт певицы состоится 29 июня 2024 года в “Лужниках”. Гагарина заявила, что хотела бы, чтобы слушатели и зрители надолго запомнили это выступление, и пообещала выступить с речью.

погода в районе , погода в самое ,

Взято отсюда