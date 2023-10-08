Вера Брежнева Фото: vk.com/vb

В свое время блондинка увела одного из братьев Меладзе из семьи с тремя детьми. В 2015 году пара сыграла свадьбу в Италии

Экс-солистка “ВИА Гра”, 41-летняя певица Вера Брежнева подтвердила слухи о разрыве с продюсером Константином Меладзе, сообщает starhit.ru.

Предположительно, супруги расстались в прошлом году, прожив в браке почти 7 лет. На днях Брежнева в соцсетях опубликовала пост, в котором анонсировала новый альбом и упомянула развод.

“Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос… Все это в моем мини-альбоме”, — отметила она.

Никаких подробностей больше певица решила не рассказывать.

Сейчас Вера Брежнева живет в Европе, куда перебралась после начала СВО.

В марте Брежнева и Меладзе выставили на продажу свой роскошный особняк в подмосковном поселке Миллениум Парк.

Источник

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