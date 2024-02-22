Zivert Фото: vk.com/zivert_public

Певица рассказала, что принимала обезболивающие, а после страдала от сильных болей. Врачи приняли решение запретить ей тяжелую физическую активность

Певица Zivert (Юлия Зиверт) отменила свои концерты минимум до осени. Она рассказала поклонникам о проблемах со здоровьем, передает ТАСС.

По словам артистки, проблемы со здоровьем у нее начались полтора года назад, но она не уточнила, какие именно. После сольного концерта в Калининграде она вернулась в Москву со страшными болями, и врачи приняли решение запретить Зиверт любую сильную физическую нагрузку, сообщает MK.ru.

Певица отметила, что концерты пройдут тогда, когда ее состояние улучшится. Однако в проекте “Голос”, где она является наставником в 12-м сезоне, Зиверт доведет работу до конца.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе перенес свои концерты из-за смерти 90-летнего отца. Певец прервал свой гастрольный тур в начале января.

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