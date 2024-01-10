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Пьяный бийчанин едва не сбросил в погреб фельдшера скорой помощи

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Пьяный бийчанин едва не сбросил в погреб фельдшера скорой помощи

По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Источник фото: Катунь 24

Накануне ночью на «Станцию скорой медицинской помощи Бийска» поступил вызов: женщина получила бытовую травму.

Когда медики прибыли на место и начали оказывать пострадавшей помощь, на них накинулся кавалер женщины. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он схватил фельдшера за воротник и толкнул. В итоге сотрудница «скорой» едва не упала в открытый погреб, но, к счастью, смогла удержаться. Фельдшер выбежала из скорой и позвала на помощь водителя.

«Несмотря на произошедшее, бригада сработала профессионально. Фельдшер вместе с водителем, понимая, что пациентка нуждается в помощи, вернулись в дом, забрали женщину и доставили её в больницу», — отметил главный врач ССМП Бийска Алексей Карнаухов.

Взято отсюда.

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