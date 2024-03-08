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Пьяный мужчина избивал женщину пока она не потеряла сознание. Травмы, которые ей нанес сожитель оказались несовместимы с жизнью, и она скончалась

В Республике Алтай 35-летнего местного жителя обвиняют в избиении до смерти своей сожительницы, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, в ночь на 23 декабря 2023 года в селе Катанда пьяный мужчина из ревности набросился на 35-летнюю женщины. Они избивал ее руками и ногами на улице и во дворе дома, нанося удары по голове и другим частям тела.

От ударов сельчанка упала на спину и обвиняемый волоком затащил потерпевшую в дом, где продолжил избивать, пока она не потеряла сознание. Через некоторое время она скончалась на месте от полученных травм.

Против мужчины возбудили уголовное дело. В ходе расследования его заключили под стражу.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее рубцовчанин зарезал бывшую возлюбленную на застолье.

Взято отсюда