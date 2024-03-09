реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Пять человек попали в больницу после массовой драки со стрельбой

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Пять человек попали в больницу после массовой драки со стрельбой

Полиция. Мигалки Фото: pixabay.com

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к инциденту

Ночью 9 марта в подмосковных Люберцах произошла массовая драка со стрельбой у кафе “Эпоха”, сообщает портал msk1.ru.

Очевидцы рассказывают, что было очень много выстрелов, потом на капоте полицейской машины якобы заметили разобранный автомат.

Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что в результате конфликта неизвестные несколько раз выстрелили в своих оппонентов, после чего скрылись, добавляет РБК.

В ходе конфликта пострадали пять человек, их госпитализировали.

Ранее житель Шебалинского района Республики Алтай ослеп после пьяной драки с односельчанином.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Проблемы с наркотиками, развод родителей, концерт с Bon Jovi: как выглядят и чем занимаются дочки российских звезд

Проблемы с наркотиками, развод родителей, концерт с Bon Jovi:…

Думаете, им помогли знаменитые фамилии? 9 марта 2024, 18:00147Написать комментарий…

Полина Гагарина собралась на пенсию: почему 36-летняя певица решила завязать с концертами

Полина Гагарина собралась на пенсию: почему 36-летняя певица решила…

Этим летом у нее будет «итоговое» выступление 9 марта 2024,…

Денег хватило на два года: сбежавший из России актер Семен Трескунов просит о помощи

Денег хватило на два года: сбежавший из России актер…

У себя в соцсетях он опубликовал подробное резюме 9 марта…

Кумир советских детей и секс-символ XX века. За что мы любим Гагарина?

Кумир советских детей и секс-символ XX века. За что…

10 малоизвестных фактов о первом космонавте 10 марта 2024, 00:0937Написать…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp