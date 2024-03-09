Полиция. Мигалки Фото: pixabay.com

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к инциденту

Ночью 9 марта в подмосковных Люберцах произошла массовая драка со стрельбой у кафе “Эпоха”, сообщает портал msk1.ru.

Очевидцы рассказывают, что было очень много выстрелов, потом на капоте полицейской машины якобы заметили разобранный автомат.

Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что в результате конфликта неизвестные несколько раз выстрелили в своих оппонентов, после чего скрылись, добавляет РБК.

В ходе конфликта пострадали пять человек, их госпитализировали.

Ранее житель Шебалинского района Республики Алтай ослеп после пьяной драки с односельчанином.

Взято отсюда