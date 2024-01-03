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Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Алтайском крае

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Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Алтайском крае

2 января в 17.50 на 47 км автодороги А-322 в Калманском районе произошло ДТП, в котором пострадали пять человек.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, 58-летний водитель, управляя автомобилем NissanAD, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Chevrolet Lanos под управлением 30-летнего мужчины.

В результате аварии два водителя и 3 пассажира автомобиля NissanAD – 28-летний мужчина, 48-летняя женщина и 12-летний подросток получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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