На помощь пострадавшим прибыли сотрудники пожарно-спасательной бригады МЧС. В результате столкновения госпитализировали двоих человек

В Алтайском крае в районе барнаульского поселка Черницк 1 января произошло ДТП. В результате столкновения двух легковушек травмы получили пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в Telegram-канале.

“Сотрудниками была проведена деблокировка пострадавших из поврежденных автомобилей, стабилизация транспортного средства и смыв легковоспламеняющихся жидкостей с проезжей части”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что от МЧС России привлекли пять человек личного состава и один пожарный автомобиль.

Ранее сообщалось, что 31 декабря в Алтайском крае на трассе Белоярск — Заринск в районе поселка Смирново столкнулись Toyota Ipsum и микроавтобус маршрута Барнаул — Заринск. Водитель легковушки погиб на месте, четыре человека пострадали.

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