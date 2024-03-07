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Пять краснокнижных кречетов пытались вывезти за границу в Алтайском крае

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Пять особо ценных кречетов из отряда хищных соколиных птиц подготовили к незаконному вывозу через границу для последующего использования в соколиной охоте

В Алтайском крае закончили расследование уголовного дела против 50-летнего москвича и 53-летнего иностранца о покушении на контрабанду краснокнижных кречетов, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, в 2022 году иностранный гражданин, который знал, что в России запрещена добыча этих птиц, решил незаконно купить несколько особей, чтобы потом перепродать за рубеж, где их используют для соколиной охоты.

К своему замыслу обвиняемый привлек двух знакомых, один из которых проживал в Барнауле. В декабре 2022 года барнаулец договорился с жителем Камчатки о поставке пяти птиц, которых тот выловил из дикой природы.

В рамках оперативного эксперимента Пограничных управлений ФСБ в Барнаул для транспортировки птиц с последующим их вывозом за границу приехал житель Москвы. Однако довести дело до конца обвиняемым помешали оперативники. Мужчин задержали, а кречетов передали экологам.

Сумма ущерба составила более 11 млн рублей. После реабилитации птиц выпустили в дикую природу, пишет алтайская прокуратура.

Уголовное дело против жителя Барнаула выделили в отдельное производство, поскольку он скрылся от правоохранителей.

С целью обеспечения приговора суда следователь арестовал имущество обвиняемых – более 85 тысяч долларов. Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Алтае пытались вывезти за границу восемь краснокнижных соколов балобанов. Контрабанду пресекли алтайские и омские пограничники.

Взято отсюда

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