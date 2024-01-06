Пять медалей привезли с чемпионата России алтайские кикбоксёры

Главные старты сезона завершили год и одновременно стали точкой отсчёта для новых побед.

Кабинет руководителя Минспорта на ринг не похож. Именно поэтому за одним столом здесь на пресс-конференции и кикбоксеры, и их тренеры, и президент федерации, и даже министр спорта региона – сам бывший дзюдоист. И все же самое пристальное внимание Михаилу Якушеву: воспитанник клуба «Стик» завоевал золото чемпионата России в Перми в дисциплине «фулл-контакт».

В финале я встретился с первым номером, Егором Копниным. Он до этого выиграл Кубок России, тогда попал в сборную. На чемпионате ШОС занял первое место. Ну а тут, в финале, мне удалось одержать победу.

Михаил Якушев , чемпион России по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт»

500 бойцов, 54 региона страны: чемпионат России для кикбоксеров самый важный старт сезона. В Пермь защищать честь сборной Алтайского края отправились семь спортсменов. Ещё один «стиковец», Александр Буров, вышел на финальный поединок, несмотря на травму ноги. И пусть проиграл, но своё серебро заслужил честно.

В этом году у нас два первых номера сборной страны. Наши спортсмены вошли в состав старшей сборной России. Это исторически очень значимый для нас результат. Это большая гордость.

Вячеслав Перерядов , президент Федерации кикбоксинга Алтайского края

За пять дней соревнований бойцы из Алтайского края завоевали 5 медалей: одно золото, одно серебро и три бронзовых награды. Помимо барнаульцев, в Перми ударно поработали ребята из Камня-на-Оби, воспитанники тренера Александра Кузьменко. 2024-й год будет богат на спортивные события. В частности, впервые в истории в Алтайском крае пройдёт финал Спартакиады учащихся. Сразу в трёх видах спорта – шахматы, гребля и кикбоксинг. Вот здесь, на площадке манежа технического университета, будут соревноваться сильнейшие школьники РФ.

Алексей Любар

Взято отсюда.

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