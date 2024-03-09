реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Пять мест Алтайского края могут стать гордостью России

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Пять мест Алтайского края могут стать гордостью России

ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" Фото: местагордости.рф

Голосование в полуфинале продлится до 15 марта, а с 19 и до 31 марта состоится финал. Отдать свой голос можно на сайте конкурса

Росмолодежь проводит конкурс, который поможет определить знаковые места страны, сообщает “Алтайская правда”. Алтайский край представляют пять локаций.

Это Денисова пещера, особая экономическая зона “Бирюзовая Катунь”, молодежный центр “Родина” в Бийске, город-курорт Белокуриха и гребной канал в Барнауле.

По итогам голосования определят топ-30 локаций России, их включат в туристические маршруты программы “Больше, чем путешествие” в 2025 году.

Чтобы проголосовать, необходимо зайти на сайт конкурса. Оставить свой голос за один объект можно только один раз. Обязательно нужен аккаунт в социальной сети “ВКонтакте”.

Ранее в Алтайском крае выбрали лучший креативный проект региона.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В “Пулково” спецгрузовик повредил крыло самолета

Крыло самолета, поврежденное спецгрузовиком в аэропорту Пулково В петербургском аэропорту…

Украинский дрон сбросил боеприпас на частный дом в белгородском…

Автомобиль Росгвардии. Архивное фото Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на…

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Автомобиль, поврежденный в результате атаки БПЛА в Калининском районе Горловки.…

Белгородскую область за сутки атаковали около 20 беспилотников

Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото Порядка 20…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp