ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" Фото: местагордости.рф

Голосование в полуфинале продлится до 15 марта, а с 19 и до 31 марта состоится финал. Отдать свой голос можно на сайте конкурса

Росмолодежь проводит конкурс, который поможет определить знаковые места страны, сообщает “Алтайская правда”. Алтайский край представляют пять локаций.

Это Денисова пещера, особая экономическая зона “Бирюзовая Катунь”, молодежный центр “Родина” в Бийске, город-курорт Белокуриха и гребной канал в Барнауле.

По итогам голосования определят топ-30 локаций России, их включат в туристические маршруты программы “Больше, чем путешествие” в 2025 году.

Чтобы проголосовать, необходимо зайти на сайт конкурса. Оставить свой голос за один объект можно только один раз. Обязательно нужен аккаунт в социальной сети “ВКонтакте”.

Ранее в Алтайском крае выбрали лучший креативный проект региона.

Взято отсюда