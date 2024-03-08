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Пять объектов из Алтайского края участвуют в конкурсе «Места гордости России»

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Пять объектов из Алтайского края участвуют в конкурсе «Места гордости России»

Росмолодежь проводит конкурс, который поможет определить знаковые места нашей страны. По итогам голосования определят топ-30 локаций России, их включат в туристические маршруты программы «Больше, чем путешествие» в 2025 году. Алтайский край представлен в конкурсе пятью объектами.

Голосование в полуфинале продлится до 15 марта, а с 19 и до 31 марта состоится финал.

Пять объектов из Алтайского края участвуют в конкурсе. Это Денисова пещера, особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь», молодежный центр «Родина» в Бийске, город-курорт Белокуриха и гребной канал в Барнауле.

Чтобы проголосовать, необходимо зайти на сайт конкурса. Оставить свой голос за один объект можно только один раз, и обязательно должен быть аккаунт в социальной сети «ВКонтакте».

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Взято отсюда.

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